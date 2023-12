"Grazie Lollo, sarai sempre in mezzo a noi"

L’abbraccio di un’intera comunità per l’ultimo saluto al 38enne Lorenzo Lambertucci, giovane papà e amministratore dell’azienda "Sistema 3", colpito improvvisamente, mercoledì sera, da un malore mentre era a casa. Ieri, giornata di lutto cittadino, la sua Caldarola si è fermata per stringersi attorno alla famiglia, alla moglie Silvia, l’amore della sua vita, ai due figlioletti e ai genitori Silvia e Fabio (ex sindaco del paese). Tantissime le persone tra dentro e fuori la chiesa del Beato Francesco, nell’area Sae.

All’esterno uno striscione: "Grazie Lollo", pieno di firme e ricordi, con appesa la sciarpa del Milan, la sua squadra del cuore. E un piccolo proiettore con le immagini scattate da Lorenzo, grande appassionato di natura, montagna e fotografia. "Questo è il tempo del silenzio – ha detto padre Roberto De Luca (amico di Lambertucci, colui che lo aveva sposato due anni fa) nell’omelia –, un silenzio che deve parlare nei gesti, dimostrando vicinanza fisica alla sua famiglia. Lorenzo è accanto a Dio e rimarrà sempre qui con noi". Lo stesso padre Roberto gli ha dedicato una lettera, ricordando l’infanzia al polivalente, la passione per il calcio, l’orgoglio di essere caldarolese. "Ci hai insegnato che tutto è dono – ha aggiunto –. Arrivederci in paradiso". "Ho parlato della morte di Lorenzo con l’arcivescovo – è intervenuto anche don Salvatore Sicignano – il quale, vedendo le sue foto, ha commentato: ’Era un ragazzo pieno di fede’. I suoi scatti dicono più delle parole: Lorenzo fotografava le bellezze del Creato, la sua vita, piena di bellezza e amore, è più forte del dolore. Si è fatto amare da Dio, dalla natura. Dobbiamo chiederci perché Lorenzo è vissuto. E c’è una foto, nel giorno del suo matrimonio, in cui lui e Silvia sono la Bellezza". "Lorenzo ci ha donato una cosa preziosa: il sorriso – ha evidenziato il sindaco Luca Maria Giuseppetti nella commozione –. I suoi bambini devono essere orgogliosi di un papà così semplice e speciale. Ora restiamo vicini alla famiglia con i fatti". Dediche anche dagli amici di Photonica 3, dell’Occhio nascosto dei Sibillini ("Ora le tue foto avranno un’altra prospettiva") e di Sistema 3. "Ho avuto l’onore di passare gli ultimi giorni insieme a lui per lavoro – ha concluso un dipendente – e giusto martedì sera Lorenzo mi ha detto: "Nella mia vita ho avuto una grande fortuna: quella di incontrare Silvia"". Lacrime e applausi, sulle note di "Yellow" dei Coldplay, all’uscita del feretro. E poi dalla piazza del paese, terremotata e viva, è partito un corteo capitanato dai suoi amici fino al cimitero. Per dire a Lorenzo, ancora una volta, "grazie".