"Grazie per la fiducia dimostrata. Pronta a lavorare per la città"

"Ringrazio Tolentino Popolare e il sindaco Mauro Sclavi per la stima e la fiducia dimostrate. Sono pronta a collaborare, mi metto a servizio della città". A parlare è il nuovo assessore Benedetta Lancioni (nella foto), per ora l’unico certo dei tre sostituiti, in attesa che verranno annunciati i nomi dei due "tecnici". L’ormai ex consigliera di Tolentino Popolare Lancioni subentra a Fabiano Gobbi, con deleghe diverse però, più affini al suo lavoro. Nata e cresciuta a Tolentino, attiva nel mondo del sociale, con esperienze ad esempio in Croce Rossa e nell’associazione dell’oratorio, a livello parrocchiale e teatrale, Lancioni, mamma di 33 anni, è un’assistente sociale; attualmente lavora all’unione montana Potenza Esino Musone di San Severino. "Si tratta di una nuova sfida che prendo con coraggio", aggiunge. Alla conferenza di Tolentino Popolare, Lancioni aveva parlato di un assessorato con un filo conduttore sulla "comunità", da un punto di vista giovanile, culturale e sociale. Ma nelle prossime ore saranno svelate le deleghe precise. Lei è entrata nel gruppo di Tolentino Popolare nel 2021, scendendo in campo per la prima volta alle amministrative nel 2022. Restano da sostituire le altre due assessore "cacciate", Elena Lucaroni e Flavia Giombetti. "Non abbandoneremo la città", è stata intanto la promessa da parte di entrambe. Nei prossimi giorni racconteranno la vicenda dal loro punto di vista. La rivoluzione in giunta è al centro del dibattito politico e cittadino.

l. g.