Greco al Master Piano Festival

Domani, alle 18, William Greco, un concertista classico e, allo stesso tempo, un compositore e improvvisatore jazz, sarà protagonista al Politeama di Tolentino in occasione dell’ultimo appuntamento del Master Piano Festival. Eseguirà i Sei pezzi per pianoforte di Ottorino Respighi, in particolare Valse Caressante, Canone, Notturno, Minuetto, Studio, Intermezzo-Serenata; le WS Variations (2020) di Ivan Fedele e la Sonata per pianoforte in Si bemolle maggiore, D.960 di Franz Schubert. Classe 1987, Greco nel 2020 ha tenuto un recital al teatro alle Tese di Venezia, concerto che ha riscosso importanti consensi. Già premiato dal Berklee College of Music di Boston, si consacra ufficialmente con il 1° Premio, Premio del pubblico e il Premio Libertà alla VII edizione del concorso nazionale "Chicco Bettinardi" di Piacenza. Biglietti in vendita da tre ore prima dello spettacolo e su www.politeama.org. Info 0733.96804.