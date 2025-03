Green Deal europeo, se ne parla questa sera con il Civitalk

Il terzo appuntamento del ciclo Civitalk, patrocinato dal Comune di Civitanova, si terrà oggi alle 21.15, nella sala consiliare con una discussione sul Green Deal europeo. Parteciperà Cristiana Lauri, professoressa di diritto dell’ambiente e dell’energia all’Università di Macerata. Esperta in materia di legislazione ambientale europea, darà gli strumenti per comprendere il dibattito in corso in Italia e nell’Unione. Porterà invece la sua grande esperienza sul campo Eleonora Gasparrini, amministratore delegato di Energy & Co, azienda di servizi che accompagna le imprese nel loro percorso di transizione ecologica.