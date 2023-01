Grimaldi: buone idee, ci vogliono tempi rapidi

Pensare alle infrastrutture sì, ma poi bisogna anche realizzarle in tempi ragionevoli. Per questo la spinta che è arrivata alla politica dai territori e soprattutto dalle associazioni di categoria, nella seconda parte del convegno organizzato al Lauro Rossi, è stata quella di passare dalle parole ai fatti. Diversi gli interventi che si sono succeduti a partire da Enzo Mengoni (Confartigianato), Maurizio Tritarelli (Cna), Francesco Fucili (Coldiretti), Giacomo Bramucci (Confcommercio), ma è stato Sauro Grimaldi, presidente di Confindustria a chiedere un’accelerazione. "Se noi progettiamo la strada perché ci siamo accorti del problema, per quando la andremo a realizzare il problema non sarà più quello – ha detto -, per cui guardiamo al domani. Raccordiamoci con la Regione perché oggi abbiamo un’opportunità unica, un grande punto di partenza. Questa è la nostra prima battaglia, partiamo, ma dobbiamo essere uniti, solo così le Marche saranno rafforzate". La necessità di portare avanti un "gioco di squadra" è stata sottolineata anche da Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche. "Ci sarà futuro solo se realizzeremo la migliore viabilità per la nostra vallata – ha aggiunto il sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli -, altrimenti siamo destinati a rimanere delusi, perché possiamo avere le bellezze migliori, i borghi più belli, ma se non siamo raggiungibili le persone andranno sempre altrove". Strade sì, ma non solo, come ha aggiunto Cristiano Venturini, Ceo della iGuzzini intervistato nella sua azienda, ricordando come "una strada aiuta, ma per un’azienda di Recanati che esporta in tutto il mondo è fondamentale avere porti, aeroporti e stazioni che funzionino e che devono compartecipare per sostenere e far sviluppare le aziende del territorio". "Questa è una vallata che ha bisogno di infrastrutture per restare competitiva, per dare sicurezza alla viabilità e soprattutto per guardare al futuro delle nostre imprese e del turismo e riuscire anche a riscoprire una certa identità e centralità – ha concluso il governatore Francesco Acquaroli -. La vallata del Potenza resta isolata tra il nord e il sud delle Marche, ma ha una grande attrattività: è la vallata dell’Infinito, di Recanati, di Leopardi, ma anche una zona con aziende molto rilevanti, quindi ha un potenziale enorme dal punto di vista turistico ed economico".

b. p.