"Grossa affluenza anche di turisti"

"Un evento molto importante per noi, è una prima volta, siamo molto emozionati, è una bellissima giornata, c’è una grande partecipazione anche da parte di turisti oltre che di persone del paese, siamo soddisfatti". Così Federico Cardona, de La Bottega della Carne, commenta l’arrivo della carovana rosa. "Noi normalmente siamo una macelleria, facciamo dal produttore al consumatore. In questa occasione particolare abbiamo puntato molto sui panini, porchette prodotte da noi, per il pranzo, offrendo così un prodotto veloce da mangiare in attesa del passaggio del Giro d’Italia".