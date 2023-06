Grossi arbusti in strada Operai in via Presutti

Dopo le sollecitazioni dei residenti di via Presutti, traversa di via Aldo Moro, e il recente servizio del Carlino, ieri mattina gli operai del Comune hanno provveduto a eliminare le situazioni di pericolo dovute ai grossi arbusti piegati verso la sede stradale e a rimuovere un grosso ramo che si era appoggiato sulla recinzione che delimita la curva sud dello stadio Tubaldi. Il personale ha provveduto anche a tagliare l’erba che rendeva impraticabile un’area a ridosso delle abitazioni. La situazione di maggior pericolo era costituita, comunque, dal ramo dalla folta chioma che incombeva da diversi giorni sulla via transitata non solo dalle auto ma anche dai pedoni; il ramo non era caduto ancora a terra solo perché trattenuto dalla recinzione metallica, sula quale appoggiava, che delimita la carreggiata dall’area della struttura sportiva.