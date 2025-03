Gru da montare, oggi è chiuso corso Garibaldi

Per consentire le operazioni di montaggio della gru di un edificio in corso Garibaldi, domani cambia la viabilità. Dalle 7 alle 19 e comunque fino al termine dei lavori è istituito il divieto di transito lungo il corso, dall’intersezione con viale Battisti, a eccezione dei veicoli dei residenti del centro storico che possono transitare fino all’intersezione con via Oberdan, piazza Strambi, via Valporro e via Flaminia. Il centro storico è un cantiere a cielo aperto per i tanti lavori di ricostruzione post-sisma in corso.