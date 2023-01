Gru ’irrimovibile’, la protesta in via D’Azeglio

Una grossa gru complica maledettamente il transito in via D’Azeglio e contribuisce a rendere ancor più problematico il traffico in un centro già per conto suo molto difficile. Il fatto strano, come segnalano alcuni residenti, è che i lavori che hanno richiesto la presenza di quella gru sono terminati da tempo ma il ’parcheggio’ dell’imponente macchinario prosegue e non si sa perché. Ad aggravare la situazione, poi, c’è anche il dissesto del fondo stradale proprio nella parte della carreggiata faticosamente aperta al transito. La domanda che tutti si pongono: ma perché la gru non viene rimossa?