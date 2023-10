"Gru per i cantieri navali, tanti dubbi"

La giunta comunale decide l’acquisto di una gru a servizio dei cantieri navali, per l’alaggio e il rimessaggio delle barche, e la consigliera comunale Letizia Murri (Ascoltiamo la città) presenta un’interrogazione consiliare per avere chiarezza in merito alle delibere che hanno dato avvio alla procedura.

"Singolare l’acquisto e singolare lo scopo - osserva - perché sarà messo nella disponibilità di un operatore privato, mediante procedura di aggiudicazione a evidenza pubblica. Per il parcheggio di tale attrezzatura è stata individuata una porzione nel parcheggio dell’ex cantiere Anconetani, con conseguente riduzione di 19 posti auto rispetto a quelli esistenti". Per la Murri "i dubbi sono tanti. Non è indicato il costo dell’operazione, né quello per l’acquisto dell’attrezzatura e per la sistemazione del parcheggio. Si parla di finanziamenti per la sistemazione dell’area portuale, ma non è chiaro con quali poste di bilancio ci si farà carico di tali spese". "Perché poi - continua - investire soldi pubblici per attrezzature da mettere a disposizione di operatori economici privati? Qual è l’interesse collettivo?".

La consigliera comunale Letizia Murri ricorda inoltre che "poco più di un anno fa sono stati spesi soldi pubblici per la realizzazione di un parcheggio nell’ex cantiere Anconetani, per un costo di 100.000. Perché ora questo dietrofront, con la decisione della giunta di farci stazionare anche una gru, previ lavori di sistemazione di cui non si conoscono i costi? Si dubita anche che possa essere confacente un utilizzo promiscuo del parcheggio stesso".

Lorena Cellini