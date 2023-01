Gru per lavori post sisma in piazza Mauruzi: da oggi divieto di sosta con rimozione

Per consentire il montaggio di una gru per lavori post-sisma su immobile, dalle 14 di oggi alle 20 di venerdì, nell’intera piazza Mauruzi di Tolentino, dall’intersezione con Largo Fidi fino all’intersezione con via Filelfo, è istituito il divieto di sosta con rimozione. Per garantire il transito dei pedoni saranno realizzati due corridoi lungo il perimetro della piazza. Il personale addetto alle operazioni di montaggio gru potrà interdire il transito veicolare e pedonale al fine di garantire la sicurezza.