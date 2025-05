Gruppi di lettura, incontro regionale

Il teatro Apollo di Mogliano sabato alle 15.30 ospiterà il primo raduno dei gruppi di lettura delle Marche. Saranno presenti i rappresentanti di 38 gruppi della regione. In paese, fin dal 2004, opera "Licenze poetiche – libri per l’isola deserta"; nato da un’idea di Romina Marcattili, a quel tempo responsabile della biblioteca Brocco-Ferretti, in collaborazione con Alessandro Seri, fondatore dell’associazione "Licenze poetiche", annovera mediamente una trentina di iscritti ed è stato promotore in questi anni, oltre che degli incontri mensili dedicati al commento dei libri proposti, di numerose altre iniziative culturali. In occasione del ventesimo anniversario della fondazione, lo scorso anno, il gruppo ha deciso di proporre un raduno. Saranno presenti anche lo scrittore Adrian Bravi, candidato al Premio Strega 2024 e l’editore Manuel Orazi di Quodlibet. Gli ospiti potranno approfittare di visite guidate al museo parrocchiale e alla pala del Lotto nella chiesa di Santa Maria di Piazza.