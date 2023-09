Gruppi di lupi in giro per cercare di sfamarsi

Ancora lupi in giro di notte. Sono stati avvistati nelle campagne tra Civitanova e Potenza Picena, e messi nel mirino delle foto trappola poste in zone strategiche per il controllo dei cinghiali in base alle diverse segnalazioni di chi ne denuncia avvistamenti o subisce danni.

E proprio da queste foto trappola giunge la conferma, semmai ce ne fosse bisogno, della presenza di gruppi lupi che si aggirano in luoghi peraltro non distanti dalle abitazioni. Secondo gli esperti, seguono la pista dei cinghiali, che sono la loro preda preferita, ma non disdegnano neanche altro tipo di pastura qualora se ne presenti l’occasione. E’ il caso di un magnifico setter sbranato qualche tempo fa all’ interno di una villa dalle parti di zona Chienti, di capre che in modo sfrontato hanno aggredito nell’aia di una casa agricola sulle colline dell’Asola, o di un pecora sbranata la notte scorsa in contrada Pisciarelle, della quale è rimasta solo la testa perché pare non sia di loro gradimento.

Il branco fotografato nei giorni scorsi da un operatore faunistico si aggirava in contrada Asola ed era abbastanza numeroso. "I lupi puntano cinghiali, caprioli e via dicendo - è il timore di molti residenti - ma siamo sicuri che nella stagione invernale, quando trovar pasture si fa più difficile, non siano un pericolo anche per l’uomo"? Questa preoccupazione, per la verità, serpeggia già da molto tempo tra i residenti nella campagna civitanovese, in particolare di quelli che hanno casa verso Montecosaro e Potenza Picena.