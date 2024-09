Gruppo Alzheimer, domani la proiezione del docufilm di Stone

L’associazione di volontariato G.al.t. Gruppo Alzheimer Tolentino propone, per domani alle 21, la visione del docufilm "Keys Bags Names Words" (Chiavi Borse Nomi Parole) all’auditorium dell’Assm in via Roma, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer. Un docufilm diretto da Cynthia Stone, la versione italiana è a cura della Federazione Alzheimer Italia di Milano. "Keys Bags Names Words è uno sguardo sulla demenza, che racconta storie in grado di far luce sugli impatti personali e globali del morbo di Alzheimer – spiegano i promotori –, un racconto di speranza e azione". Durante la serata interverranno la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Strappato e l’attrice Paola Giorgi, protagonista nello spettacolo "Intorno al vuoto" prodotto da Bottega Teatro Marche. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune, assessorato alle politiche sociali, e Federazione Alzheimer Italia Milano. Ingresso gratuito.