Gruppo Alzheimer, i Crocetti incontrano la senatrice Minasi

C’erano anche i fratelli Andrea e Barbara Crocetti, fondatori del Gruppo Alzheimer Tolentino all’incontro a Roma tra la senatrice Tilde Minasi e i caregivers (assistenti familiari) di pazienti affetti da demenza. L’incontro è stato organizzato da Elena Sodano, presidente dell’associazione Ra.Gi. Si è parlato del ruolo del caregiver. Andrea e Barbara hanno assistito la mamma per 12 anni. "Chiediamo contributi finanziari per l’adeguamento dei luoghi domestici e norme che favoriscano l’inserimento dei caregivers nel mondo del lavoro. Un maggiore coinvolgimento di associazioni e familiari nel controllo dei progetti del Piano nazionale per le demenze", hanno detto i fratelli.