Gruppo Alzheimer, iniziativa di successo

Partecipata l’iniziativa di domenica pomeriggio, promossa dal G.AL.T. odv Gruppo Alzheimer Tolentino all’auditorium dell’istituto Lucatelli, con la proiezione del film "La danza dei ricordi", che ha trattato con delicatezza l’Alzheimer. Sceneggiatura e regia di Anita Gallimberti, presente all’incontro. "Ringrazio il G.AL.T. e la Gallimberti – ha detto l’assessore comunale alle politiche sociali Elena Lucaroni - per averci fatto dono di questo film che vuole essere un messaggio di speranza per chi vive il disagio della malattia e per far comprendere, attraverso anche questa forma di arte, che non si è soli. Ringrazio inoltre l’amministrazione di Adria (Rovigo) che, attraverso la regista e le sue attrici, ha voluto portarci un po’ della loro città. Spero sia l’inizio di una bella "amicizia" tra città che condividono la sensibilità per queste tematiche e non solo". "Un film delicato che al tempo stesso tocca corde profonde e, con la potenza delle immagini, fa riflettere sui vari aspetti della malattia", hanno aggiunto i promotori.