Gruppo di Dernowski: : "Con convinzione dalla parte di Morgoni"

"Una visione di paese e di comunità unita è davvero possibile?". E’ questa la domanda che si pone, a Potenza Picena, il gruppo di lavoro coordinato da Richard Dernowski, che vuole diventare una vera e propria lista per raccogliere le istanze ambientaliste e progressiste, a fianco di Mario Morgoni, candidato sindaco del centrosinistra. "Stanno continuando gli incontri per definire il progetto di governo dell’ex senatore Morgoni, insieme al Pd a alla lista civica di Alessandra Perticarà – dice Dernowski (foto) -. Un comune ‘virtuoso’ deve certamente essere attento ai cittadini, all’ambiente, al decoro e al rispetto del suo territorio. Come? Ascoltandoli e condividendo tutti insieme. La questione ambientale è complessa: dal risparmio energetico alla mobilità. Ma è molto più – aggiunge ancora -, l’ambiente è economia, nell’industria e nella gestione dei cicli produttivi, l’ambiente è agricoltura. In poche parole: l’ambiente è benessere. Nei prossimi mesi seguiranno iniziative pubbliche su questi temi e argomenti: comunità energetiche, consumo zero del suolo, sostenibilità e mobilità, raccolta differenziata, inclusione". Intanto, oggi Morgoni incontrerà i cittadini, alle 11, nei pressi di Porta Galiziano.