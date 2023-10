Gruppo Fisiomed, nuovo polo a Sforzacosta

Taglio del nastro questa mattina, alle 11.15, per l’inaugurazione del nuovo polo del Gruppo Medico Associati Fisiomed nella zona industriale di Sforzacosta. Alla cerimonia, presentata da Paolo Notari e Lucrezia Coppa, interverranno sindaci e assessori dei comuni che ospitano strutture Fisiomed (Macerata, Corridonia, Tolentino e Civitanova), rappresentanti della Regione, autorità del mondo istituzionale, ecclesiastico, delle associazioni che operano in ambito sanitario e nel sociale, nonché figure delle Università di Macerata e Camerino. Dalle 15.30, invece, via alla seconda fase "Fisiomed porte aperte". Il pomeriggio di oggi sarà per le famiglie, i pazienti, i curiosi, gli interessati. "Tutti potranno venire ad osservare la nuova sede e scoprire i suoi macchinari all’avanguardia che renderanno possibile fornire servizi e risposte in tempi ancor più celeri – spiegano dalla Fisiomed –. E chiarire dubbi dando certezze, grazie a qualità delle immagini mai avute prima. Coloro che verranno in via Giovanni XXIII potranno subito attivare la FisiomedCard, (card attivabile esclusivamente oggi) strumento che consentirà di usufruire di interessanti vantaggi economici per tutta la famiglia. Previsti come da rito brindisi e buffet gratuiti per tutti".