Gruppo Teatro dell'UniMC, uno spettacolo ricco di inquietudini

Uno spettacolo ricco di inquietudini quello andato in scena mercoledì a cura del Gruppo teatro dell’Università di Macerata. Nato cinque anni fa in collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio, il laboratorio consente agli studenti di approfondire una delle opere in cartellone al Macerata Opera Festival, per proporre una rilettura in chiave contemporanea. Quest’anno è stata la volta della follia, la stessa che si impossessa della Lucia di Lammermoor in reazione al suo giovane amore contrastato. La loggia del Grano si è trasformata in un manicomio, dove i legami mentali si rispecchiano nelle lenzuola tese tra le colonne, imprigionando i personaggi. Ma poi, la liberazione, o almeno una sua illusione, con la corsa a perdifiato verso gli spazi aperti dei giardini. A reggere il timone della regia sono stati Antonio Mingarelli e David Quintili con il coordinamento della professoressa Maria Paola Scialdone. Presenti anche il rettore John McCourt e il sovrintendente Flavio Cavalli. Gli attori e le attrici di quest’anno: Gauri Abbattista, Christian Brugnetti, Beatrice Catania, Elena Cherubini, Monia Ciminari, Gaia Comito, Giulia Costante, Marco Cuppoletti, Lucrezia Di Marco, Martina Di Marco, Margherita Di Fabio, Chiara Faraghini, Carmen Sabrina Iacono, Tommaso Lorenzini, Beatrice Pinti, Marco Zamponi.