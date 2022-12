Guanti e pennello, pitturata la panchina europea

Grandi e piccini impegnati nella pittura della panchina blu. Una cinquantina, tra cittadini e amministratori, nella mattinata di ieri ha preso parte all’happening Europa, in piazza XX Settembre. I componenti del team Europa, il vicesindaco Claudio Morresi e i consiglieri Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli, ma anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e i rappresentanti dell’assise cittadino Paola Fontana e Nicolò Renzi hanno colorato la panchina che il 10 gennaio verrà collocata al molo nord, così da volgere uno sguardo verso la Croazia, paese che da domenica entrerà a far parte dell’area Euro. In piazza XX Settembre c’erano anche Giacomo Guida, consigliere comunale di Fabriano membro del progetto ‘Costruire l’Europa, i consiglieri locali Valentina Secondini e Melissa Tomassini dell’Europe Direct-Unione Montana Marca di Camerino. Diversi gli amministratori e i cittadini accompagnati dai propri figli, tutti alle prese con vernice e pennello per rendere più blu un vecchio arredo urbano ora rimesso a nuova vita. "Una bella iniziativa con la quale diamo il via al progetto Europa a Civitanova e festeggiamo l’ingresso della Croazia nell’area Schengen", il commento del primo cittadino. L’appuntamento del 10 sancirà anche l’apertura del Desk Europa, un servizio comunale che darà la possibilità ai cittadini di essere informati sull’attività dell’Ue e non solo. Il doppio taglio del nastro vedrà la presenza di Antonio Parenti, rappresentate della Commissione europea in Italia e di Massimo Pronio, responsabile comunicazione in rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Francesco Rossetti