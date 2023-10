Guanti e sacchetti in mano. Via i rifiuti da Fontescodella

Volontari in azione ieri mattina al Parco di Fontescodella. Complice la bella mattinata di sole le associazioni Legambiente, Croce Rossa, Gruca e Lipu con i rispettivi volontari, appunto, hanno partecipato all’iniziativa ’Puliamo il Mondo’ supportati dal Cosmari. Tutti insieme, muniti di guanti e sacchetti per la raccolta differenziata hanno rimosso i rifiuti abbandonati e nascosti all’interno del parco. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare partecipanti e non ad assumere atteggiamenti responsabili ed evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nell’ambiente. Un fenomeno purtroppo ancora diffuso e che si cerca di combattere.

I principali rifiuti individuati e rimossi sono stati: imballaggi in plastica di alimenti, bottiglie di plastica e vetro, cicche di sigaretta. Si tratta di rifiuti assimilabili ad atteggiamenti errati da parte di cittadini che evidentemente non sentono il dovere di smaltire correttamente i proprio rifiuti.

"Il parco Fontescodella è risultato pulito in molte delle aree monitorate, con abbandoni di rifiuti localizzati in zone più nascoste o comunque di passaggio delle persone – commentano le associazioni che si sono impegnate nel progetto –. Invitiamo la cittadinanza ad assumere atteggiamenti responsabili per una tematica che ci interessa tutti e, anzi, invitiamo cittadini e associazioni ad affiancarci nelle prossime uscite di pulizia e sensibilizzazione che organizzeremo nei prossimi mesi in altri parchi urbani della città".