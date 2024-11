"Guardami negli occhi". Il messaggio del prefetto:: "Educazione e prevenzione"

Grande successo per i due appuntamenti di "Guardami negli occhi", il progetto promosso dall’amministrazione comunale (assessorato alle Pari Opportunità), giunto alla sua quarta edizione, organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, si è svolto il convegno "Dalla violenza psicologica a quella economica. Le multiformi facce della violenza", moderato dalla vice sindaca Francesca D’Alessandro.

A portare il saluto il prefetto Isabella Fusiello che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’educazione sul tema. È intervenuta, con un videomessaggio, anche la senatrice Elena Leonardi. Il presidente del Tribunale dei minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, ha sottolineato che al tribunale dorico sono, all’ordine del giorno, casi di minori che assistono alla violenza del padre da parte della madre.

Al convegno sono intervenuti anche il presidente dell’Associazione Forense Avvocatura e Famiglia Giancarlo Savi, Renato Coltorti, componente dell’Osservatorio Giustizia minorile UcpiI e responsabile della Scuola di Formazione della Camera Penale di Macerata, la psicologa del Centro antiviolenza di Macerata Francesca Pigliapoco e l’assegnista di ricerca in diritto tributario Virginia Taddei. Il regista e attore Michele Pirani ha curato il progetto "Guardami negli occhi" rivolto a studentesse e studenti degli istituti superiori di secondo grado.

Al teatro Lauro Rossi, invece, istituzioni, docenti e dirigenti scolastici, studenti e cittadini hanno assistito allo spettacolo "Guardami negli occhi. In nome di Madama Butterfly", un momento che ha visto protagonisti gli istituti superiori di secondo grado, che hanno illustrato gli elaborati realizzati durante l’anno.

Special guest della serata Aluccio. Il TikToker ha divertito i presenti e affrontato la tematica della violenza di genere in maniera semplice e diretta.