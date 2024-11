"Guardami negli occhi". Progetto contro la violenza

Due gli appuntamenti organizzati dal Comune di Macerata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. Il progetto dell’assessorato alle Pari opportunità, giunto alla sua quarta edizione, è ispirato quest’anno alla figura di Madama Butterfly, protagonista dell’opera lirica di Giacomo Puccini. Si parte lunedì alle 21, al teatro Lauro Rossi, con la proposta "Guardami negli occhi. In nome di Madama Butterfly", momento dedicato all’esposizione degli elaborati di studentesse e studenti degli istituti superiori di secondo grado. A partecipare il liceo scientifico Galilei, l’Iis Matteo Ricci, il liceo classico-linguistico Leopardi, l’Ite Gentili, l’Iis Garibaldi-Bramante-Pannaggi e il liceo artistico Cantalamessa. Special guest della serata, il tiktoker Aluccio.

Si continua martedì, dalle 16,30, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti con il convegno "Dalla violenza psicologica a quella economica. Le multiformi facce della violenza". Saranno presenti il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del Tribunale dei minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, la psicologa del Centro antiviolenza di Macerata, Francesca Pigliapoco, il presidente dell’Associazione Forense Avvocatura e Famiglia, Giancarlo Savi, il regista e attore Michele Pirani, il componente dell’Osservatorio giustizia minorile Ucpi e responsabile della Scuola di formazione della camera penale di Macerata, Renato Coltorti, e l’assegnista di ricerca in Diritto tributario, Virginia Taddei. A moderare l’incontro, la vicesindaco Francesca D’Alessandro.

Entrambi gli appuntamenti sono accreditati per gli studenti dei corsi di laurea in Servizi sociali (classi L39 e LM87). Inoltre, nelle due giornate, lo Sferisterio sarà illuminato di rosso. "Un progetto sul quale l’amministrazione ha investito per coinvolgere ragazze e ragazzi su un tema tanto delicato quanto attuale – ha spiegato la vicesindaco D’Alessandro –. Abbiamo voluto affrontare la violenza di genere attraverso l’arte e, in particolare, con l’opera lirica tramite l’approfondimento di alcune sue celebri protagoniste. I ragazzi hanno risposto in maniera molto positiva grazie alla loro spiccata creatività, con elaborati sempre molto interessanti. In questo modo possiamo stimolare il loro senso critico rispetto a quella che è diventata una vera e propria piaga della nostra società". Ha concluso poi la vicesindaco: "“Guardami negli occhi“ è un esempio straordinario di quella rete di cui abbiamo assoluto bisogno per sconfiggere una problematica attualissima e investire su un futuro che dia più speranza alla società, attraverso i nostri giovani".