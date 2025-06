"Guardia alta contro lo spaccio sulla costa"

"Un’operazione sorta in seguito a dei controlli amministrativi, che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga che era destinata alla fascia costiera, in particolare Civitanova. È un segnale della forte attenzione che viene rivolta a questa zona". Lo ha detto il questore di Macerata Gianpaolo Patruno, commentando l’operazione, messa a segno sabato pomeriggio scorso, da parte del personale della squadra mobile della questura di Macerata, in collaborazione con il personale della squadra mobile di Fermo. In un seminterrato nella zona al confine tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, in un locale adiacente a un night club, la polizia ha trovato settanta chili di hashish: l’operazione ha portato all’arresto di due persone, un uomo di 49 anni e la sua compagna di 22 anni. "L’attività si inserisce nell’ambito dei controlli sul territorio – ha detto il questore Patruno – e da un controllo amministrativo sono cominciate le indagini che hanno portato al ritrovamento delle sostanze stupefacenti. Un plauso agli agenti che hanno operato e hanno messo a segno il blitz che ha portato al sequestro. L’operazione è un segnale dell’attenzione nei confronti della fascia costiera, dove i controlli proseguiranno. Lavorare in sinergia, a 360 gradi, dà i suoi risultati", ha concluso il questore Patruno. L’operazione, infatti, è sorta nell’ambito dei servizi interprovinciali finalizzati a controlli amministrativi in locali notturni.

Chiara Marinelli