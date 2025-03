Guardia di finanza alla Patrizi. Lezione speciale sulla legalità

Aveva suscitato non poche preoccupazioni e curiosità fra i cittadini, l’altro giorno, la presenza davanti alla scuola media Patrizi di Recanati delle auto e di uomini in divisa della guardia di finanza. Per fortuna non si è trattato di nessun blitz delle forze dell’ordine, ma semplicemente di un incontro con gli studenti per sensibilizzarli sul tema della legalità economica, con un focus specifico sulla prevenzione e sul contrasto dell’evasione fiscale. Presenti all’incontro il capitano Francesco Magliocco, comandante della Compagnia della guardia di finanza di Civitanova, il luogotenente Alberto Succi e il maresciallo capo Serena D’Alonzo, entrambi in rappresentanza del comando provinciale di Macerata. Sono stati affrontati anche temi legati all’uso e allo spaccio di stupefacenti, aspetti di grande rilevanza per le nuove generazioni. L’incontro ha suscitato interesse tra gli studenti, che hanno attivamente partecipato con domande e riflessioni su argomenti così vicini alla loro realtà quotidiana. La guardia di finanza ha saputo coinvolgere i giovani, illustrando con esempi concreti l’importanza di adottare comportamenti responsabili e consapevoli nella società. Ad accogliere le Fiamme gialle è stata la professoressa Angela Caputa, responsabile del progetto.