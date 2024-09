Guardia di finanza, Altiero da Mazzacuva e Parcaroli

Il comandante regionale della Guardia di finanza, Nicola Altiero, si è recato in visita al comando provinciale di Macerata, dove è stato ricevuto dal comandante, il colonnello Ferdinando Mazzacuva, subentrato a Ferdinando Falco che andrà in pensione. Alitero ha incontrato anche il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli: con lui si è confrontato a proposito della realtà maceratese. Altiero ha incontrato il prefetto Isabella Fusiello, il vescovo Nazzareno Marconi, il presidente del tribunale Paolo Giuseppe Sabino Vadalà e il procuratore della repubblica Giovanni Fabrizio Narbone. L’alto ufficiale ha salutato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e alcuni membri dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia delle sezioni di Macerata e Civitanova Marche. Altiero ha manifestato gratitudine per la dedizione profusa dal personale delle Fiamme gialle operante nel territorio a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale, rimarcando il fondamentale ruolo della Guardia di finanza a presidio della legalità. Altiero ha poi presenziato ad un briefing istituzionale, con i comandanti dei reparti operativi dislocati nel territorio provinciale, durante il quale il colonello Ferdinando Mazzacuva ha illustrato la situazione socio-economica del territorio e i più significativi aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica, nonché le principali attività operative svolte dai reparti delle Fiamme gialle in ambito provinciale.