Dalla droga all’evasione fiscale negli stabilimenti balneari: il bilancio della Guardia di Finanza

Macerata, 26 settembre 2024 – Intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza di Macerata, questo il bilancio dell’estate: sequestrati 53.000 prodotti a vario titolo e oltre 40 chili di sostanze stupefacenti. Lotta al sommerso da lavoro, caro carburanti, commercio di prodotti con marchi contraffatti o insicuri e abusivismo commerciale, questi gli ambiti di controllo dei Finanzieri del comando provinciale di Macerata nel corso del periodo estivo.

L’azione di controllo si è svolta soprattutto nelle zone turistiche, nei punti “sensibili” (come stazioni ferroviarie, fermate dei mezzi di trasporto su gomma, luoghi di aggregazione) e sul tratto costiero: 4.257 articoli sequestrati e 6 persone denunciate a piede libero per marchi contraffatti; in materia di sicurezza, 41.752 gli articoli sequestrati e 17 le persone segnalate; 6.945 articoli sequestrati e 15 persone segnalate per abusivismo commerciale.

In merito ai prezzi dei carburanti, sono stati 23 i controlli ai distributori stradali. 52 gli interventi in materia di sommerso da lavoro, con 9 evasori individuati e 14 lavoratori irregolari e/o in nero anche nel settore degli stabilimenti balneari, con un guadagno nascosto pari a 67.154.634 euro ed evasione d’iva di 14.120.025 euro.

L’intensificazione dei servizi di pattuglia ha consentito di sequestrare oltre 40 chili di sostanze psicotrope (hashish, marijuana, cocaina e droghe sintetiche), con 5 persone arrestate, 11 denunciati a piede libero e 23 assuntori segnalati alla Prefettura.