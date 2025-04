Guardia medica a mezzo servizio. Stop a Pasqua e Pasquetta, pazienti dirottati a Corridonia

Macerata ancora senza guardia medica. È successo nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando chi ha provato a chiamare o a presentarsi nell’ambulatorio ha scoperto che il servizio non era garantito. Chi aveva bisogno di cure o prescrizioni è stato dirottato a Corridonia, dove invece il servizio è rimasto attivo. Nel capoluogo, invece, la guardia medica è rimasta chiusa per due giorni dalle 8 alle 20, tornando operativa solo in orario notturno. Una brutta sorpresa per i pazienti che hanno avuto necessità di rivolgersi a un dottore. Il problema – si sa – esiste da anni e riguarda tutto il territorio nazionale. Anche in provincia le proteste si sono moltiplicate, con segnalazioni sia dai piccoli comuni (molti dei quali rimasti anche senza un medico di famiglia) che dalle città principali. Da Civitanova a Recanati, da Porto Recanati a Cingoli, passando per Corridonia, non si contano i centri rimasti scoperti.

Nel capoluogo era già successo nei giorni a cavallo di Capodanno che la guardia medica fosse chiusa. Con la conseguenza che si era avuta un’impennata di accessi al pronto soccorso, dove i problemi di sovraffollamento e le lunghe attese sono all’ordine del giorno. Nel tempo, l’Ast ha fatto diversi bandi per intercettare medici eventualmente disponibili a coprire i turni, ma in pochi si sono fatti avanti e il problema resta. Sono una piccola minoranza, infatti, i medici disposti ad assumere l’incarico. E i pochi che accettano si trovano nelle condizioni di poter scegliere la sede più adatta alle loro esigenze, motivo per il quale in alcune zone è diventato impossibile garantire il servizio di guardia medica. Capita così, come è avvenuto nei giorni scorsi, che chi ha bisogno vada a bussare direttamente al pronto soccorso. Con tanti saluti agli inviti a evitare accessi impropri.