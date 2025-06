Guardia medica ancora chiusa. Niente servizio per i festivi

Festa della Repubblica senza guardia medica a Civitanova. L’azienda sanitaria ancora una volta non è riuscita a garantire il servizio di assistenza, per la città e per l’ambulatorio di Trodica a Morrovalle: una mancanza che sta diventando consuetudine.

Non passa fine settimana senza che gli utenti non siano costretti a prendere atto che il servizio di continuità assistenziale non c’è e che se hanno problemi di salute e hanno bisogno di una visita o di un certificato medico – quando sono chiusi gli ambulatori del medico di base – devono rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, con tutto il disagio che questo può comportare in termini di attese per loro, e di carico di lavoro per gli operatori del reparto di emergenza. Anche ieri questa è stata l’unica possibilità per gli utenti bisognosi di assistenza medica di essere visitati. Nei giorni scorsi, una paziente aveva anche raccontato di essere stata dirottata a Macerata per la prescrizione, e di averla anche dovuta pagare non essendo residente.

È dall’inizio dell’anno che i civitanovesi devono fare i conti con questa condizione. Un quadro sconfortante che potrebbe peggiorare nei week end estivi, e per il quale tuttora non sembra profilarsi alcuna soluzione efficace.