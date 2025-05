Guardia medica assente. Scoperte dieci postazioni nel fine settimana

Hanno detto che questo weekend sarà un assaggio dell’estate. Meglio, però, non sentirsi male. Se questo disgraziatamente dovesse accadere la direzione obbligata, in molti casi, sarà quella di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Molte postazioni di guardia medica (almeno una decina), infatti, a partire da quelle collocate nelle maggiori città, come Macerata e Civitanova e Corridonia (tante per citarne alcune), rimarranno vuote, replicando una situazione che – ormai – va avanti da tempo, troppo tempo. Dovrebbe essere attiva quella di Recanati - ma anche su questo non si può scommettere - mentre nell’entroterra c’è una situazione a macchia di leopardo, alcune realtà sono coperte, altre no.

Un quadro sconfortante, dovuto a diversi fattori concomitanti che rendono complicato trovare una via d’uscita, con il rischio di intasare quei pronto soccorso rispetto ai quali, da un altro fronte, si lavora per ridurre i cosiddetti accessi impropri, quelli – per capirci – che riguardano persone il cui problema potrebbe essere trattato sul territorio o a domicilio. Bisogna premettere che in un futuro non troppo lontano le postazioni di guardia medica saranno comunque ridotte, visto che finiranno nelle Case e negli Ospedali di Comunità (ancora in fase di realizzazione e/o di allestimento), presenti solo nei centri maggiori, dove in base al cosiddetto ruolo unico – da molti contestato - dovrebbero essere gli stessi medici di base a dover garantire il servizio di guardia medica. Detto questo, attualmente il primo problema – non è una novità - riguarda la carenza di medici a disposizione.

A questa si lega il fatto che tra quelli che ci sono non è facile trovare i medici pronti ad assumere un incarico che viene comunque giudicato gravoso: trattandosi di liberi professionisti (e non dipendenti dell’Ast) spetta a loro la scelta. E su questa, diremmo coerentemente, pesa anche la retribuzione oraria prevista che non va oltre i 23 euro, somma valutata del tutto insufficiente rispetto ai tempi, ai turni e alle responsabilità. Cifra che potrebbe essere adeguata, ma questo è possibile solo all’interno dell’Atto integrativo regionale, ancora in discussione tra Regione sindacati dei medici. L’ultima riunione c’è stata proprio questa settimana e, da quanto è emerso, i più ottimisti valutano che la partita potrebbe essere chiusa entro il prossimo mese di giugno. Intanto, però, il servizio di continuità assistenziale, la guardia medica – appunto – non viene garantito su tutto il territorio: un paradosso, visto che il perno su cui si intende da tempo riorganizzare il sistema sanitario è proprio quello della medicina territoriale, per garantire tempestività dell’intervento e vicinanza al paziente, ma anche per ridurre accessi impropri nei pronto soccorso e le ospedalizzazioni. Al momento siamo nel bel mezzo di un groviglio che non sarà facile sciogliere.