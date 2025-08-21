Guardia medica chiusa. Pronto soccorso pieno

Guardia medica, nel presidio di Trodica nessun servizio nella settimana di Ferragosto e anche questo week end, per urgenze e emergenze, non sarà garantito. In caso di bisogno, l’unica è rivolgersi al pronto soccorso di Civitanova. Oggi, domani, sabato e domenica turni scoperti con l’eccezione di quello del sabato, dalle 10 alle 20, ma nessun medico coprirà la fascia notturna. Il problema si protrarrà fino alla fine del mese: anche da lunedì 25 a domenica 31 i turni di guardia medica non saranno garantiti, a parte i notturni di lunedì 25, mercoledì 27 e venerdì 29. A conti fatti, la guardia medica di Trodica ha garantito la continuità assistenziale solo una decina di giorni ad agosto. Non va meglio a Civitanova, dove pure è operativo a singhiozzo. Assenze che vanno avanti da Natale e dove sono più le volte che gli utenti trovano la porta chiusa che quelle in cui riescono a parlare con la guardia medica. Il Comune di Monte San Giusto a differenza di altri (per esempio Civitanova) ha informato i cittadini pubblicando sulla pagina Facebook la tabella dell’interruzione del servizio a Trodica dopo le comunicazioni ricevute dall’Ast di Macerata. La ragione è la mancanza di medici disponibili. Per tutti quei casi che non possono attendere la riapertura degli ambulatori dei medici di base bisognerà recarsi al pronto soccorso di Civitanova, dove hanno già il loro daffare a gestire le emergenze, tanto che in queste settimane gli accessi al reparto sono aumentati del 30% e nella maggioranza dei casi per codici verdi e bianchi.

Lorena Cellini