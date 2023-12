"Guardia medica dopo la pensione. Arrivo a 15 turni notturni al mese"

"Ho fatto il medico di base per 25 anni a Fiuminata e per altri 15 a Matelica. Non sono pentito, per me non è stato un peso, ma io sono un medico sui generis". Parola del dottor Luigi Puglia, che aggiunge: "Forse lo è stato per i miei figli, che ogni tanto provano a rinfacciarmelo. Ma, almeno fino ai 1617 anni, vivere in questi luoghi non è dispiaciuto neanche a loro. Una volta cresciuti, però…". Secondo il dottor Puglia ci sono due fattori fondamentali, tra loro strettamente correlati che spiegano perché sia difficile trovare medici di base, in particolare per le aree dell’entroterra. "In primo luogo – sottolinea – sono sempre meno i laureati che scelgono questa specializzazione. E questo riduce la disponibilità. In secondo luogo, visto che gli aspiranti sono meno dei posti da occupare, è chiaro che un giovane medico, potendo scegliere, preferisca, legittimamente, avere il suo studio a Macerata, Recanati, Porto Recanati, Civitanova o altri centri maggiori, dove magari possono trovare risposta migliore alle loro esigenze. Anche perché in questi luoghi possono tessere più relazioni sociali: in alcuni piccoli centri del nostro entroterra può capitare di passeggiare per tre ore e incontrare una sola persona". Insomma, nessuno va a fare sacrifici se se li può evitare. "Ci può essere l’eccezione, magari perché ha le sue radici in uno di questi piccoli Comuni, o per qualche motivo particolare, ma sono casi rari", specifica Puglia. Solo in parte il problema è legato all’istituzione del numero chiuso, visto una crescente quota giovani medici se ne vanno all’estero, dove sono pagati meglio: c‘è un problema di riconoscimento del ruolo.

Puglia è l’esempio vivente delle difficoltà del sistema a reperire nuovi medici. "Sono in pensione dal settembre 2022. Ma all’inizio di quest’anno, come previsto dalle norme, mi è stata chiesta la disponibilità per coprire turni di guardia medica. Ho accettato facendo turni in quota crescente (a San Severino, Pieve Torina, Recanati, ecc.), fino a toccare 15 notti a ottobre e 14 a novembre. È impegnativo. Andrò avanti ancora per un po’, poi vedremo".

