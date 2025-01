"Guardia medica, il servizio è a rischio"

"Il presidio di Porto Recanati non ha più la disponibilità delle figure mediche per poter avere un servizio autonomo, per cui la direzione Ast è stata costretta a condividere l’assistenza medica con il presidio di Recanati. La situazione è contingente ma non si prospettano purtroppo soluzioni a breve anzi, la possibilità che si possa aggravare nel tempo non è da escludere". L’amministrazione di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, si esprime in maniera davvero preoccupata sulla situazione della guardia medica in città dopo che la postazione in piazza del Borgo è rimasta inattiva per tutto il weekend, così come nei primi giorni di questa settimana. Tanti cittadini si sono dovuti rivolgere alla guardia medica di Recanati, se non a quella di Civitanova. Ma da una verifica, emerge che i turni previsti nel presidio di Porto Recanati rimarranno scoperti per tutto il mese. Insomma, non sembrano profilarsi soluzioni al problema. E la giunta non nasconde la propria apprensione.

"In questi giorni i cittadini di Porto Recanati stanno vivendo un periodo di forte disagio per la situazione che si è venuta a creare con il servizio sanitario di guardia medica – afferma l’amministrazione Michelini –. Questa situazione crea, chiaramente, un servizio che non può essere soddisfacente perché un medico da solo dovrà rispondere a un bacino di utenza molto più ampio e conseguentemente il suo operato sarà meno efficace ed efficiente".

La giunta si dice preoccupata in previsione dell’estate e lancia una frecciatina all’indirizzo dell’azienda sanitaria. "Fra qualche mese arriverà la stagione turistica e naturalmente il problema diverrà ancora più eclatante – riprende l’amministrazione Michelini –. Questo problema nasce da una carenza strutturale del servizio sanitario nazionale, aggravata nella Regione Marche dalla scelta, non saggia, di diminuire gli investimenti per i servizi territoriali a favore degli investimenti ospedalieri. Sappiamo che la coperta è corta e quindi ancor di più bisogna affrontare le problematiche non in modo ideologico, ma con la consapevolezza che la salute dei cittadini va tutelata, usando tutte le conoscenze scientifiche che ci possano far fare le scelte amministrative più consone".

Giorgio Giannaccini