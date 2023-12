"Guardia medica, presto la soluzione"

Il problema è sempre la carenza dei medici. Per questo il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di comunità del Santa Lucia è dovuto ricorrere, in via straordinaria, al medico di guardia medica per coprire alcuni turni. A spiegare e giustificare questa situazione di emergenza, in cui è venuto a trovarsi il PPI recanatese, è Lorenzo Mazzanti, direttore del distretto sanitario di Civitanova di cui Recanati fa parte. "Un medico del Pronto soccorso, che era stato distaccato al Punto di Primo Intervento di Recanati – dice –, purtroppo si è ammalato per cui i turni, che lui copriva, sono rimasti scoperti. Da qui la necessità di ricorrere in via eccezionale al medico di guardia medica". Al PPI c’è anche il medico del 118 la cui presenza, però, non sempre è assicurata perché può partire con l’ambulanza da un momento all’altro in caso di un’urgenza nel territorio. Nei giorni feriali, mattino e pomeriggio, c’è il medico delle cure intermedie a svolgere, a turno, il servizio mentre nel fine settimana e di notte ci sono i medici che vengono distaccati dal Pronto soccorso al Punto di Primo Intervento.

Mancando uno di questi per malattia, i turni che lui svolgeva sono rimasti scoperti da qui il ricorso al medico di continuità assistenziale. È un disagio che Mazzanti assicura riguarderà solo il periodo natalizio. Il problema esiste per le visite domiciliari notturne e festive del medico di guardia: non può effettuarle quando si trova in servizio al PPI. "In questo caso – dice Mazzanti – ascoltati i sintomi, che vengono riferiti dal paziente telefonicamente, sempre secondo scienza e coscienza, ritiene di poter prescrivere una terapia telefonica, lo può fare, se, invece, ritiene opportuno dover per forza visitare il paziente, manda l’ambulanza a casa dove viene prelevato e portato all’ospedale dove potrà visitarlo". Comunque, ripete Mazzanti, "si tratta di superare questa momentanea criticità perché sembra che sia in arrivo un medico militare da Pescara che ha fatto domanda proprio per venire a coprire i turni al PPI recanatese".

ast. t.