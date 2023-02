"Guardia medica, trasloco avvenuto per motivi logistici"

Il servizio della guardia medica è traslocato all’ospedale dopo decenni di convivenza con la Croce Verde, nella struttura di via Aldo Moro, e Maurizio Petrucci, che della Croce Verde è presidente, vuol chiarire che "la collaborazione si è interrotta dopo oltre quaranta anni solo ed esclusivamente per una questione logistica". "A seguito – spiega – di alcuni interventi di ristrutturazione, l’associazione non era più in grado di fornire ambienti idonei e confortevoli, sia per i pazienti che dovevano attendere il proprio turno sull’atrio all’esterno della sede, ma soprattutto per il personale medico, costretto a operare in spazi ridotti". Dallo scorso 23 novembre il servizio di guardia medica non viene più svolto presso i locali dell’associazione, e di recente si è trasferito al piano terra dell’ospedale di Civitanova Alta, ma sono ancora tanti gli utenti che continuano a recarsi nella sede della Croce Verde, sopratutto nel fine settimana, per avere assistenza. In merito alla necessità di separarsi Petrucci ricorda che "la scelta, come sottolineato dalla dottoressa Daniela Corsi, è volta a garantire la sicurezza degli operatori sanitari e una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti. Approfitto di questa occasione per ringraziare pubblicamente la direzione dell’Ast di Macerata che, una volta investita del problema, si è adoperata tempestivamente per la soluzione. Un ringraziamento doveroso anche a tutti i medici che negli anni si sono avvicendati per garantire un servizio sanitario fondamentale. A loro va tutta la nostra gratitudine per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata".

Lorena Cellini