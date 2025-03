"Guardiamo avanti, a un progetto di alternativa alla maggioranza"

Civico 22 risponde alle critiche sulla mozione di sfiducia al sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e ribadisce l’appello lanciato alcune settimane fa per riavviare un percorso di rigenerazione del centrosinistra tolentinate. La mozione di sfiducia non era arrivata in Consiglio comunale essendo stata sottoscritta solo da due consiglieri, Massimo D’Este di Civico 22 - il movimento che ha proposto per primo l’atto - e Luca Cesini del Pd (stessa coalizione), sui sei necessari per portarla in assise.

"Siamo stati attaccati ed accusati di leggerezza, di scarso acume politico, addirittura di aver fatto un uso strumentale dell’iniziativa – afferma il coordinatore di Civico22, Paolo Dignani –. Che a farlo sia stata la minoranza di destra non può certo stupire; sono false le affermazioni secondo cui nessuno ha chiesto loro di firmare la mozione. La mozione è stata consegnata ai maggiori rappresentanti della minoranza di destra (la stessa consigliera Silvia Luconi ha del resto ammesso in consiglio che circolava in tutti i loro telefonini). Ma lasciamo stare, non vale la pena perdere tempo dietro quello che altro non è se non l’ennesimo esempio d’un pessimo modo di far politica che è tutto tatticismi e vede ogni mossa studiata e decisa nelle nebbiose stanze delle segreterie di partito".

Il gruppo passa quindi al percorso di rigenerazione: "Ci prefiggiamo sì l’unità di tutte le forze di centrosinistra, ma di certo non a prescindere dai contenuti, e comunque solo passando attraverso un sincero e reale rinnovamento delle classi dirigenti - anche quelle dietro le quinte - e dei loro metodi, che non possono essere più gli stessi che, da vent’anni e più, alla politica cittadina hanno fatto solo danni – prosegue Dignani -. Il nostro è un progetto politico di totale alternativa all’attuale maggioranza e alle destre in genere, che, per essere considerato solido e credibile, deve partire dal basso. Basta con i finti nuovi che si vedono sgomitare, spesso mandati avanti da chi agisce dalle retrovie, perché tutto cambi affinché nulla cambi. Abbiamo sempre sostenuto e supportato nei fatti e con coerenza la presenza seria e qualificata del nostro consigliere di riferimento Massimo D’Este. Altro che l’uomo dei mille silenzi dipinto da una destra evidentemente in stato confusionale, come dimostrato dal comportamento a dir poco altalenante - nei giorni pari diceva di voler firmare salvo pentirsi nei giorni dispari - tenuto alla nostra richiesta di sottoscrivere la mozione di sfiducia al sindaco".

Lucia Gentili