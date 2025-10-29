Guardie giurate nel mirino: "Sparavano per uccidere, è stato un atto vigliacco"

"I banditi sparavano per uccidere, sui vetri, per far stare le guardie con la testa bassa affinché non rispondessero al fuoco. I vigilanti sono stati particolarmente bravi". È il responsabile dell’area Marche trasporto valori Vedetta 2 Mondialpol, Fabrizio Bonilli, a raccontare quello che hanno vissuto i colleghi durante l’assalto al portavalori sulla A14, "per ragioni di sicurezza, essendo le indagini ancora in corso e alcuni banditi in giro. Dobbiamo tutelare i nostri uomini che hanno risposto al fuoco", spiega.

Qual è stata la dinamica? "Le nostre guardie erano cinque, tre sul primo mezzo, quello più grande (con il carico, ndr), e due sul secondo, quello di scorta, che viaggiava dietro. All’improvviso un’auto si è attaccata al primo mezzo, affiancandolo; a bordo c’erano i banditi che hanno iniziato a sparare alle ruote e nella zona motore. Il furgone blindato dietro, vedendo la scena, è intervenuto speronando l’auto. Da lì è partito il conflitto a fuoco con i malviventi. Questi ultimi sono scesi e hanno messo la carica di esplosivo sul portavalori, che è saltato. Avendo però una blindatura particolare, è molto difficile accedervi: il vano valori ha resistito all’urto. Si tratta del terzo attacco in 24 mesi (gli altri due in Sardegna) per cui abbiamo potenziato i mezzi. Il nostro obiettivo è far capire che quelli Mondialpol sono inattaccabili".

Come hanno reagito i vigilanti? "Le cinque guardie, tutte della zona di Civitanova e Fermo (il quartier generale marchigiano è a Jesi, città da cui erano partiti i portavalori con destinazione Civitanova, ndr), per lo più giovani tranne una che andrà in pensione l’anno prossimo, sono state brave a speronare l’auto e a rimanere nei mezzi blindati. Non si sono fatte prendere dalla paura e non sono scappate, si sono fidate della resistenza dei mezzi. Rimanere a bordo significa attaccamento al servizio".

Quanti colpi sono stati sparati? "Da parte dei banditi tantissimi, pochi da parte nostra. Dopo che è rimasto ferito uno di loro, gli altri sono fuggiti per le campagne. Le guardie hanno sparato dalle cosiddette bocche di fuoco dei mezzi blindati"

Come stanno le guardie giurate? "Non hanno avuto bisogno di cure. Ma provano rabbia. Una sparatoria in autostrada così è un atto da vigliacchi. Hanno lavorato tantissimo, dalle 17.45 alle 7.30 del mattino. Anche io mi sono recato sul posto".

Quanti mezzi avevano i banditi? "Minimo quattro. L’autocisterna è stata messa davanti per bloccare il transito e garantirsi la fuga".