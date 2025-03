Guasti e disservizi: segnalazioni dei cittadini con un semplice click

Nuovo strumento digitale per i cittadini di Corridonia, che ora con un click potranno inviare delle segnalazioni in merito a criticità su strade, illuminazione, verde pubblico ma il ventaglio di opzioni è anche più ampio. "Una novità assoluta – ha sottolineato la sindaca Giuliana Giampaoli –, è possibile inoltrare segnalazioni di guasti, rotture, problemi alla viabilità o disservizi, accedendo a un link nella pagina web del Comune di Corridonia". Sul portale, raggiungibile all’indirizzo segnalazioni.comune.corridonia.mc.it, sarà inoltre possibile allegare foto o documenti. "Il servizio, agile e semplice, utilizzabile da qualsiasi dispositivo, permette di inviare la propria richiesta direttamente agli uffici competenti, rilevare la posizione, controllare gli interventi sul territorio e lo stato della propria chiamata – ha continuato il primo cittadino –. In questa prima fase di attivazione contiamo sulla collaborazione di tutti per ottimizzare il funzionamento dell’applicazione".

Il tema manutenzioni era anche stato trattato nell’ultimo consiglio comunale da parte dei gruppi di minoranza. "Ci segnalano situazioni di degrado sempre più insistenti nel centro storico – ha affermato l’ex vicesindaco Manuele Pierantoni di Corridonia Insieme e Pensare Corridonia –. Non sono più semplici episodi di trascuratezza, ma sintomi di un vero e proprio abbandono. Anche la scorsa settimana, le lamentele per il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica in via Garibaldi si sono sommate a problemi che affliggono Cerqueto. Alcuni cittadini avevano già partecipato all’assemblea di metà mandato sperando di farsi ascoltare, dopo aver inoltrato più volte le loro istanze via Pec, ma il sindaco ha monopolizzato l’incontro con un interminabile monologo, per questo ci siamo fatti portavoce in Consiglio comunale. La risposta? Il sindaco vede tutto da sola perché lavora anche di pomeriggio. Le criticità legate ai sanpietrini? Avremmo dovuto risolverle noi durante il lockdown. Questa politica non risolve nulla".

Diego Pierluigi