Guasto a un cavo di media tensione, a fuoco un campo di sterpaglie

Una nube di fumo si è alzata ieri pomeriggio dalla zona di Lornano, alle porte di Macerata, a causa di un incendio divampato in un campo di sterpaglie. Intorno alle 16 il fuoco è partito a causa di un guasto di un cavo della media tensione, caduto sul campo. Le fiamme si sono propagate velocemente divorando due ettari e mezzo di terreno. Ma per fortuna i vigili del fuoco sono arrivati subito e hanno spento l’incendio. A ridosso del rogo non c’erano case e non ci sono stati pericoli per persone o animali, ma più a monte c’erano delle abitazioni i cui residenti, seppure per non molto tempo, hanno dovuto fare i conti con il fumo denso che si è propagato dall’incendio.