Guasto all'acquedotto a Tolentino: contrade Rambona, Acquasalata, Salcito e Casone senza acqua

Tolentino, 15 novembre 2024 - Disservizio idrico nelle contrade Rambona, Acquasalata, Salcito, Casone. A causa di un guasto all'acquedotto comunale in contrada San Giuseppe, si è verificata l'interruzione del servizio nella condotta che alimenta le contrade Rambona, Acquasalata, Salcito, Casone.

“I lavori di ricerca del guasto sono ancora in corso e proseguiranno nella giornata di domani – spiega l’Assm, che gestisce il servizio idrico –. Non essendo stato possibile ripristinare il servizio in serata, verrà allestito un punto di approvvigionamento provvisorio in corrispondenza del civico 1 di contrada Acquasalata, incrocio tra la SP 103 "Rambona - San Giuseppe" e la strada comunale di Rambona (ex posto telefonico pubblico). Le utenze coinvolte sono circa 65.

Il servizio è invece stato ripristinato nelle contrade Massaccio e Colmaggiore, dove però potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di intorbidimento dell'acqua; in tal caso si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per qualche minuto. Nella mattinata di domani sarà disponibile anche un sistema di approvvigionamento alternativo con autobotte che potrà essere messo a disposizione delle utenze sensibili che ne faranno richiesta al numero verde Assm (ad esempio allevamenti, attività ricettive, ecc.), purché dotate di appositi sistemi di accumulo. Confidiamo che nella giornata di domani sarà possibile ripristinare il servizio in condizioni di normalità. Ci scusiamo con tutti gli utenti coinvolti per il disagio arrecato”.