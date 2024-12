Guasto al pullman degli studenti, chiusa via Sauro

Mattinata movimentata ieri in via Nazario Sauro, nei pressi della fermata adiacente all’Itis Mattei, dove un pullman della Contram che trasportava studenti ha avuto un guasto. La polizia municipale è intervenuta bloccando temporaneamente la strada, per garantire che le operazioni di messa in sicurezza del mezzo si svolgessero senza rischi. Gli studenti sono stati accompagnati in un’area sicura, in attesa di un mezzo specializzato per la rimozione e il trasporto del pullman in officina. La chiusura della strada ha comportato disagi per gli automobilisti. L’intervento si è concluso in tarda mattinata.