Guasto alla condotta idrica in via Sorcinelli. Acqua giallastra e torbida dai rubinetti

Attimi di preoccupazione ieri mattina a Porto Recanati quando dai rubinetti di alcune abitazioni nella zona sud e di via Sorcinelli, a causa di quello che poi si è rivelato un guasto idrico, dai rubinetti delle case usciva acqua di colore giallastro e torbido. Le immagini hanno iniziato a fare il giro del web una volte postate sui social da alcuni residenti. E immediata è arrivata la spiegazione del sindaco Andrea Michelini.

"A seguito di una rottura improvvisa della condotta idrica – ha spiegato il primo cittadino – in via Sorcinelli, si potrebbero verificare disagi alla cittadinanza del centro città e non solo.

Si sta tempestivamente provvedendo a sezionare e scaricare la rete per limitare le conseguenze e gli effetti del guasto.

Salvo ulteriori imprevisti, programmeremo la riparazione definitiva il prima possibile".