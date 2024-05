Guasto alla conduttura. Strade allagate e residenti senz’acqua

Guasto alla conduttura idrica, allagata una strada e residenti senza acqua per ore. È quanto accaduto nella prima mattinata dell’altro ieri, intorno alle 8, all’incrocio tra via Piceno e via Molise, in zona Villa Pini. A causa della rottura di una conduttura le due strade si sono allagate. Sul posto, dopo la segnalazione da parte dei residenti, sono intervenuti i tecnici dell’Atac e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno transennato l’area in questione. I tecnici dell’Atac si sono occupati di ripristinare il guasto. L’acqua fuoriuscita in grande quantità ha invaso la sede stradale, allagandola completamente. I residenti della zona Villa Pini sono rimasti senza acqua per diverse ore, dal momento che per evitare ulteriori fuoriuscite la fornitura di acqua è stata interrotta in via temporanea.