Guasto alle condutture, una fontana in via Sorcinelli

Una condotta idrica sotterranea si è gustata ieri mattina e ha causato dei vistosi spruzzi d’acqua lungo via Sorcinelli, a Porto Recanati. La scena, abbastanza insolita, è stata notata da diversi cittadini.

"Durante alcuni lavori eseguiti da Astea – ha spiegato il sindaco Andrea Michelini –, si è verificata una perdita d’acqua in via Sorcinelli. L’azienda è già intervenuta per effettuare la riparazione. Potrebbero verificarsi cali di pressione dell’acqua nelle zone circostanti (via Sorcinelli, via Loreto, via Ancona, via Milano e via Perugia). Poi, a causa dei lavori per il nuovo bagno pubblico in via Buozzi, la circolazione è stata interrotta per qualche ora su quella strada e anche in via Loreto (lato est). Mentre oggi – conclude il primo cittadino – avranno inizio i lavori per l’installazione del nuovo cancello del cimitero. Di conseguenza, per un paio di giorni, l’ingresso principale dovrà restare chiuso".