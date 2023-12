Guasto in radiologia, ridotta l’attività del reparto

Il Comitato per la rinascita dell’ospedale di Recanati affila le armi per una nuova stagione di lotta invitando gli organi di informazione a una conferenza stampa sabato 16 dicembre. Le notizie che giungono dal Santa Lucia sono sempre più allarmanti, segno di un progressivo abbandono e depauperamento della struttura sanitaria. Ultima, in ordine di tempo, dopo quella dell’interruzione ormai da due mesi delle sedute di sala operatoria per la terapia del dolore, la riduzione drastica dell’attiva della radiologia dal 30 novembre scorso per un guasto all’apparecchiatura principale. In altre parole, tutti i pazienti, soprattutto quelli che hanno bisogno di un esame radiografico al torace, vengono da dieci giorni dirottati a Civitanova o in altri ospedali del territorio.

A Recanati si eseguono solo le radiografie alle mani ed ecografie sia in regime di prenotazione che in libera professione. Questo ha anche un riflesso negativo sull’attività del Pronto soccorso, oggi Punto di Primo Intervento, perché i medici, che hanno bisogno di un esame radiografico per ragioni diagnostiche urgenti, sono costretti a spedire il paziente a Civitanova. Per non parlare di tutti quei pazienti che hanno prenotato a Recanati e che si sono visti disdire la prenotazione o spediti, come pacchi, altrove con slittamento dei tempi di attesa degli esami. È mai possibile che ogni tanto la radiologia si fermi per un guasto alla sua strumentazione e per avere il pezzo di ricambio nuovo si debba attendere giorni, se non settimane? Recanati è trattata come la Cenerentola dell’Ast 3 di Macerata, anche quando sorgono problemi di carenza di personale amministrativo.

Dalla prossima settimana, e fino al 31 dicembre, il personale della segreteria della radiologia non svolgerà più il turno pomeridiano perché dovrà andare a coprire quello dei colleghi di Civitanova per permettere loro di andare in ferie. Cosa che non accade mai quando ad andare in vacanza è il personale amministrativo della radiologia di Recanati. Questo significa che i compiti di segreteria nel pomeriggio, in questo fine d’anno, dovranno svolgerli direttamente i tecnici in servizio che già in passato hanno protestato aspramente per questa situazione. La storia si ripete anche in estate dove si ripresenta il problema delle ferie. Ridotte anche le visite specialistiche in attività ambulatoriale. La cardiologia con il dottor Luigi Ninonà è confinata nei giorni di lunedì e martedì, mentre sono state sospese quelle del mercoledì e giovedì perché la dottoressa è in maternità. Cancellata per ora anche la visita oculistica del venerdì.