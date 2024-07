Guerra delle vongole. Festival senza civitanovesi

A un passo dalla guerra delle vongole, ma non c’entra – come era avvenuto in passato – il braccio di ferro tra la flotta civitanovese e quella anconetana sui confini di pesca dei compartimenti marittimi.

Stavolta ad accendere la miccia è il Festival della Vongola, che si terrà al Varco sul mare e che al momento suona esattamente come un vero e proprio schiaffo in faccia agli equipaggi locali, esclusi da un evento che promuoverà soltanto il prodotto dorico.

È infatti previsto che tutte le degustazioni offerte a chi parteciperà siano condite dalle vongole provenienti dal consorzio Co.Ge.Vo di Ancona, con tanto di promozione nel volantino pubblicitario di un ristorante di Porto Recanati. L’iniziativa si svolgerà dal 5 al 7 luglio, organizzata dal Consorzio per la gestione della pesca delle vongole del compartimento di Ancona, a cui il Comune di Civitanova ha concesso il patrocino, e con l’apertura dei lavori affidata all’assessore alla pesca comunale, Francesco Caldaroni, che è anche un marittimo civitanovese.

La scelta di promuovere il prodotto ittico pescato a nord di Porto Recanati, ai vongolari del Co.Ge.Vo di Civitanova non va giù. Ieri mattina si sono palesati compatti a palazzo Sforza e le hanno cantate al sindaco Fabrizio Ciarapica, facendogli capire che non sono disposti a subire lo sgarbo senza battere un colpo.

L’impostazione del festival sta peraltro facendo discutere anche diversi esponenti politici all’interno della maggioranza che governa la città, non senza irritazione nei confronti dell’assessore Caldaroni, e in generale di una vetrina che – nel sentimento dei pescatori locali – li ignora e danneggia.

Il programma del festival prevede l’apertura venerdì dalle 18 con gli interventi dello stesso Caldaroni e poi di Giacomo Mengoni, civitanovese e presidente del Co.Ge.Vo di Ancona, di Matteo De Carlo che è responsabile tecnico-scientifico del Co.Ge.Vo dorico, della nutrizionista Elena Andrenacci, del dirigente del settore Industria, artigianato e credito della Regione Marche Silvano Bertini, e di Valerio Temperini, del dipartimento di management della facoltà di economa "Giorgio Fuà" di Ancona.

Alle 20 del venerdì, del sabato e della domenica, tutto lo spazio sarà lasciato alla degustazione delle vongole, ma solo quelle di Ancona.

Lorena Cellini