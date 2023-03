Guerriglia in centro: fuggi fuggi e negoziante ferito

di Lorena Cellini

Guerriglia urbana in centro con il corso Dalmazia che ieri si è trasformato in un campo di battaglia. Sono le 18.30 quando scoppia il finimondo a ridosso della ‘Pizzeria Centro’. Lì accanto c’è la profumeria ‘Bottega Malatini" con il titolare aggredito e picchiato per aver cercato di fermare un pestaggio mentre, tra momenti di panico di commercianti e di passanti che si rifugiavano nei negozi per sottrassi alla violenza, è andata in scena l’ennesima dimostrazione della legge del branco che da tempo regna a Civitanova, in certi orari e in certe zone. Secondo le testimonianze, un centinaio i giovanissimi che si sono picchiati menando le mani e armati con le cinghie delle cinture dei pantaloni, qualcuno spruzzando anche spray al peperoncino. Un caos sul quale stanno indagando i carabinieri, sul posto con il supporto di agenti del commissariato e della polizia municipale per acquisire i racconti di chi ha visto e per tentare di dare nomi e volti ai responsabili. Tutta ancora da chiarire la dinamica dello scontro, ma le prime ricostruzioni parlano di decine e decine di adolescenti arrivati a Civitanova via treno da Porto San Giorgio per affrontare coetanei civitanovesi, anche se alla fine nella mega rissa sono stati coinvolti anche ultraventenni. I testimoni riferiscono anche di botte tra gruppi di italiani e stranieri, per lo più magrebini. Il ‘ring’ il tratto centrale di corso Dalmazia, nell’ora di punta del passeggio e dello shopping, con gente che scappava da tutte le parti, alcune donne con i figli nei passeggini terrorizzate e preoccupate di mettersi in salvo, altra gente rimasta a distanza a guardare fino al fuggi fuggi generale delle bande, per non incappare nella polizia. Il fenomeno delle baby gang violente non è nuovo e finora non sono servite le telecamere installate in alcune strade per scoraggiare il loro spadroneggiare in città. E corso Dalmazia è uno dei punti critici in cui, raccontano i commercianti, è meglio abbassare presto le serrande la sera del sabato per non rischiare minacce e aggressioni, anche ai clienti, che in ogni caso da una certa ora in avanti si tengono alla larga.