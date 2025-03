Guerritore sul palco con Alda Merini

Si intitola "Mentre rubavo la vita" lo spettacolo di Monica Guerritore in scena al teatro Velluti di Corridonia questa sera alle 21.15, per la stagione in abbonamento. Folle e commovente, lo spettacolo unisce per la prima volta sul palco Monica Guerritore, che firma anche testo e drammaturgia, e il musicista Giovanni Nuti per cantare gli appassionati, dolorosi e ironici versi della grande Alda Merini. "Nessuna donna resta indifferente davanti alla forza, all’energia libera, vitale, sensuale di Alda Merini – racconta Guerritore –. La musica di Nuti rende travolgenti i suoi testi. Io stessa ne rimango stupita. Al pubblico piacerà enormemente: ballerà, riderà e piangerà con a noi". Giovanni Nuti ha avuto una collaborazione lunga 16 anni con la poetessa, un legame che lei stessa definiva "matrimonio artistico". Per il film "Folle d’amore – Alda Merini" di Roberto Faenza, Nuti ha composto e interpretato il brano "Lirica antica", parte della colonna sonora. Sul palco anche i musicisti José Orlando Luciano, Massimo Germini, Simone Rossetti Bazzaro ed Emiliano Oreste Cava. Lo spettacolo è diretto da Mimma Nocelli. Biglietti al botteghino del teatro (376.1636640 o 0733.439901), nei punti vendita Amat, Vivaticket e su vivaticket.com.