Guida folle e danni alle auto: giovane aveva la patente scaduta

Patente ritirata perché risultava già scaduta, oltre a una sfilza di multe per via delle tante violazioni al codice della strada che aveva commesso per cercare di fuggire all’alt dei carabinieri. Si è concluso così il folle pomeriggio di un giovane italiano che domenica, al volante di una Chevrolet Matiz grigia, aveva iniziato a compiere delle manovre alquanto azzardate nel centro di Porto Recanati, danneggiando alcune auto in sosta prima di essere bloccato dai militari dell’Arma.

Il caos era scoppiato verso le 16. Il ragazzo stava percorrendo la strada Statale a Porto Potenza, in direzione nord, guidando però in modo davvero pericoloso. Ma una volta arrivato su viale Europa, era stato notato da una pattuglia della caserma locale. Immediatamente, i carabinieri avevano fatto segno all’uomo di accostare. E lui, per tutta risposta, era scappato via immettendosi nella rotonda davanti all’hotel Mondial, per poi proseguire a velocità sostenuta in via Toscanini.

Proprio lì aveva sbandato addosso a sei macchine, frantumando gli specchietti retrovisori e lasciando delle bozze sulle portiere. A quel punto si era diretto nuovamente sulla Statale, sperando di passarla liscia. Tuttavia era arrivata un’altra pattuglia da Civitanova, e dopo dieci minuti la Chevrolet era stata fermata davanti a un distributore di benzina, in via Bocci. In breve è emerso che il giovane aveva la patenta scaduta, quindi i militari hanno proceduto con il ritiro. Inoltre è stato multato per le varie infrazioni stradali e portato in ospedale per gli esami del sangue, in modo da capire se avesse assunto o no alcol e droga. In caso di esito positivo, arriveranno per lui altre contravvenzioni.

g. g.