Guida Michelin, ristoranti: ecco i due nuovi ingressi

Macerata, 12 giugno 2025 – Due locali della provincia, Osteria Ime a Tolentino e Locanda Le Logge a Urbisaglia, sono entrati a far parte della Guida Michelin.

Gli ispettori di questa realtà trascorrono gran parte dell’anno in viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti da consigliare. Indirizzi che mensilmente vengono aggiunti alla selezione italiana.

Al timone dell’Osteria Ime c’è Entiana Osmenzeza, cuoca nata in Albania, cresciuta in Piemonte, allieva di Gualtiero Marchesi e poi impegnata nelle cucine di importanti ristoranti, ha trovato le sue radici a Tolentino. Marchigiana d’adozione, con i suoi piatti racconta il territorio.

Lo chef del ristorante Locanda Le Logge Andrea Tombolini è affiancato dalla madre Natalina. “La passione è fondamentale – dice – non bisogna fermarsi mai, essere sempre alla ricerca, sperimentare, scoprire nuove tecniche, non limitarsi a ciò che già si sa”.

Entrambi sono supportati da uno staff affiatato. Le new entry sono presenti sia sul sito web della Guida Michelin Italia sia sull’app (disponibile per iOS e Android) e sono evidenziate con la scritta “novità” per un’immediata identificazione. L’avventura della Guida Michelin è iniziata nel 1900.

Agli inizi, prima di diventare il riferimento internazionale per le guide gastronomiche e alberghiere, era un libretto di 400 pagine con consigli pratici e informazioni turistiche e pubblicitarie, distribuito gratuitamente agli automobilisti.